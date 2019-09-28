انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي وهي تلقي كلمة أمام النصب التذكاري للشهيد عبدالعظيم في العباسية امدرمان . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) ابتدرت الوزيرة حديثها بهتاف “شهدانا ما ماتو عايشين مع الثوار” حيث قالت : (الكلام ده أنا دائماً بكررو , ما ماتو ليه ؟ لانو هم بدأو طريق ونحن لازم نواصلو” . Advertisements وأضافت وهي تبكي : ( نحن فقدنا خيرة شبابنا , وأنا شخصياً الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني) , وأكملت الوزيرة حديثها عن الشهداء بالدموع وصوت حزين في مشهد تأثر له جميع الحاضرين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في فيديو حزين الوزيرة “ولاء البوشي” تبكي بحرقه وتقول .. الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.