“كورنثيا”يحتضن التدشين الإعلامي لأول دوري كرة قدم للسيدات

يحتضن فندق “كورنثيا” بالخرطوم التدشين الإعلامي لأول دوري كرة قدم للسيدات في تاريخ السودان بحضور كبير لوسائل الاعلام المختلفة المحلية والاقليمية والعالمية،إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية ووزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي،وقيادات اتحاد الكرة يتقدمها رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات ميرفت حسين.

وسيتم خلال التدشين تسليط الضوء على كل الخطوات التي تمت والترتيبات التي أنجزت لانطلاقة أول دوري كرة قدم للسيدات من الخرطوم بمشاركة 20 فريقاً تم تقسيمهم إلي أربع مجموعات ستلعب مبارياتها على أربع مدن مختلفة.

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وبحسب صحيفة الصيحة كان يوم أمس الأول شهد الكشف عن تميمة المسابقة،إلى جانب تدشين الصفحة الرسمية للمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)