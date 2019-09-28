بالصور : صورة لممثلة في فيلم “ستموت في العشرين” تثير جدلاً

أثارت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” جدلاً واسعاً بين رواد المواقع .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن الصورة لممثلة سودانية في فيلم “ستموت في العشرين” , حيث التقطت الشابة صورة تذكارية وهي ترتدي الملابس الشعبية السودانية “التوب” في مهرجان الجونة السينمائي الأخير ونشرتها على حسابها الشخصي .

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الصوره وجدت الكثير من التعليقات والردود حيث علق أحدهم ساخراً : ( بالطريقة دي ما حنموت في العشرين , كده حنموت بعد قليل ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)