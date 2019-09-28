- 1/2
- 2/2
أثارت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” جدلاً واسعاً بين رواد المواقع .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن الصورة لممثلة سودانية في فيلم “ستموت في العشرين” , حيث التقطت الشابة صورة تذكارية وهي ترتدي الملابس الشعبية السودانية “التوب” في مهرجان الجونة السينمائي الأخير ونشرتها على حسابها الشخصي .
الصوره وجدت الكثير من التعليقات والردود حيث علق أحدهم ساخراً : ( بالطريقة دي ما حنموت في العشرين , كده حنموت بعد قليل ) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : صورة لممثلة في فيلم “ستموت في العشرين” تثير جدلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.