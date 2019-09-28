ضبط شبكة إجرامية تزيف العملة المحلية بالنيل الأبيض وتوزعها بالخرطوم

أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم شبكة إجرامية تعمل في تزييف العملة المحلية بولاية النيل الأبيض وتوزيعها داخل ولاية الخرطوم.

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وألقت القبض على (8) متهمين بينهم إمرأة بمنطقة سوق ليبيا غربي أم درمان وضبطت بحوزتهم موتر يستخدمه المتهمون في عمليات التوزيع.

وأوضح اللواء شرطة زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم بحسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفى للشرطة ) أن الضبطية تمت إثر معلومات توفرت لشعبة مباحث أمن المجتمع عن وجود مجموعة من المتهمين تقوم بتوزيع عملة مزورة فئة (500) جنيه بمنطقة أم درمان تم تشكيل تيم للرصد والمتابعة وبتأكيد المعلومة تم نصب كمين (مبايعة وهمية) لأثنين من الوسطاء بأم درمان ليتم القبض عليهما وبحوزتهما (4) آلاف جنيه مزورة وبالتحري الميداني مع المتهمين أرشدا على (2) من المتهمين الآخرين بمنطقة سوق ليبيا يقومان بأستلامها من المتهمة الرئيسية وتوزيعها مقابل نسبة (20 % ) من قيمة المبالغ الموزعة حيث ضبط بحوزتهما(50) ورقة فئة الــ(500) جنيه مزورة وبالتحري مع المتهمين أرشدا على منزل المتهمة الرئيسية بمنطقة أمبدة الحارة 16 وبعد التأكد من المعلومة ومراقبة المنزل تم إصدار مذكرة تفتيش بواسطة النيابة حيث تمت مداهمته وبتفتيش المنزل تم ضبط (40) مليون جنيه مزورة فئة (500 ) جنيه، و(500) دولار مزيفة فئة المائة دولار، وبالتحري الدقيق مع المتهمة أقرت بأستلامها المبالغ المزيفة من المتهم الخامس وتم استدراجه من ولاية النيل الأبيض لتسليم دفعة أخرى من النقود وفور وصوله لمنزل المتهمة بعربة تم القبض عليه وبحوزته (120) مليون جنيه فئة (500) جنية مزيفة وبالتحري معه أرشد عن المتهم الرئيسي بمنطقة ربك حيث تم ابتعاث مأمورية من مباحث شرطة ولاية الخرطوم وبالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية النيل الأبيض وبواسطة كمين محكم تم القبض على (2) من المتهمين وبتفتيش منازلهما تم ضبط (24) ألف جنيه فئة الخمسين جنيها القديمة (2) طابعة ليزر + (1) إسكنر وكميات من الأحبار والأدوات الكيماوية كانت تستخدم فى عملية التزييف ليتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المواد (117/ 123) من القانون الجنائي توطئة لتقديمهم للعدالة.

وأشاد الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشائر المدير العام لقوات الشرطة بالإنجاز الذي حققته مباحث ولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)