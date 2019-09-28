حملات توعوية بقضايا الأطفال بالنيل الأزرق

دشنت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية ممثلة في قسم الحماية المجتمعية وجمعية المعاونين القانونيين ومنظمة الكرمك للتنمية بالتعاون مع منظمة اليونسيف انطلاقة الحملات التوعوية التي تستهدف المجتمعات بمحليات (الدمازين – الروصيرص – ودالماحي – قيسان) للتوعية بقضايا الأطفال بحقوق الأطفال في الجانب الصحي والبيئة الآمنة .

وكان في وداع الأتيام التوعوية المتجهة للمحليات المستهدفة الرشيد عبدالمجيد رئيس جمعية المعاونين القانونيين بحضور رؤساء الأتيام ، وشهدت المحليات المستهدفة بحسب سونا – بداية قوية لحملات التوعية وسط مشاركة مجتمعية فاعلة .

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الجدير بالذكر أن البرنامج التوعوي يتضمن التعريف بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة مسبباتها وأعراضها وطرق العدوى والانتقال بجانب الوقاية وكيفية تجنب الإصابة بالمرض وتنوير المجتمعات المستهدفة بالتركيز على حقوق الطفل في الرعاية الصحية – الوقاية من الأمراض المعدية – البطاقة الصحية – كفالة تقديم العلاج الطبي لجميع الاطفال -استعراض جانب من إتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة للوالدين في تربية الطفل ونموه (المادة ١٨) وتمتع الطفل المعاق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة المادة (٢٣) بجانب المبادئ الرئيسية لاتفاقية حقوق الطفل والتأكيد على أن كافة الأطفال متساوون ولهم الحق في الحب و الرعاية.

إضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بمسببات ونواقل الأمراض الناتجة عن التدهور البيئي والتأكيد علي أهمية الإصحاح البيئي والنظافة الشخصية والاهتمام بنظافة المنازل والأواني والملابس خاصة الأطفال فضلاً عن التطرق لظاهرة التبرز في العراء والمخاطر التي تنجم عنها والآثار المترتبة علي ذلك اجتماعياً واقتصادياً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)