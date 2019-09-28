جزيرة اسكتلندية فاتنة للبيع بسعر لا يصدق

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه جرى قبل أيام قليلة طرح جزيرة خاصة، تتواجد قبالة الساحل الغربي لـ اسكتلندا، للبيع في الأسواق مقابل سعر لا يصدق.
وأوضحت الصحيفة أن جزيرة “إنش”، التي لا تبعد كثيراً عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، بالإضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2003.
وجرى عرض الجزيرة للبيع مقابل 125 ألف جنيه إسترليني فقط (153 ألف دولار)، أي أقل من سعر شقة في وسط العاصمة إدنبرة.
ويُزعم أن المالك السابق للجزيرة، ديفيد بريلي، الذي ينحدر من العاصمة البريطانية لندن، عاش نمط حياة متواضع للغاية في كهف الجزيرة.
وتوضح “داوسنز” أنها غير متأكدة مما إذا كان الكهف صالحاً للسكن، مضيفة “ربما يمكن استخدامه كإقامة ثانوية”.
يشار إلى أن شقة عادية في أدنبرة يجري بيعها بسعر لا يقل عن 285 ألف جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.1 في المائة عن الأعوام السابقة.
وبحسب موقع “أخبار الان” شهد سوق العقارات في المملكة المتحدة ككل زيادة بنسبة 2.2 في المئة خلال 2018.
ولم توضح الصحيفة سر السعر المتدني للجزيرة، وما إذا كان بسبب كونها نائية، أم أن الأمر يعدو لأسباب أخرى تتعلق بمزاد أو خلافه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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