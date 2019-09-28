الأمم المتحدة تؤكد دعم السودان لتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ستدعم الحكومة الانتقالية في السودان في تنفيذ كافة متطلبات المرحلة الانتقالية التي توصل إليها السودانيون وفق الوثائق التي وقعوها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان بحسب سونا – “إن الأمين العام استقبل في لقاء رسمي الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان حيث رحب الأمين العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن إنشاء مؤسسات حكم انتقالية في البلاد.
وقال البيان إن الأمين العام أعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعم مرحلة التنفيذ في جميع مجالات أنشطة الأمم المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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