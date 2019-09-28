الجبهة الثورية: المُشاورات بشأن بدء التفاوض مُستمرة

أكدت الجبهة الثورية أن المشاورات مستمرة بشأن بدء المفاوضات مع الحكومة، ونوهت إلى أنه لم يتم تحديد دولة محددة لاستضافة التفاوض.

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وقال القيادي بالجبهة د. عبد العزيز عشر بحسب “إس إم سي” اليوم (السبت)، إن الترتيبات جارية لإيجاد دور لدول الجوار والمجتمع الدولي ودول الخليج في الوساطة وإدارة المفاوضات مع الحكومة خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن إعلان جوبا حدد مواقيت معينة لبدء العملية التفاوضية، وكشف عن وجود لجان للتواصل مع الحكومة السودانية.

وأوضح عشر أنهم بدأوا خطوات أساسية في الوصول إلى تفاهمات حول تحقيق سلام حقيقي وشامل ينهي الحروب والنزاعات، وقال: “نحن جاهزون لبدء التفاوض وهنالك روح إيجابية من جميع الأطراف لتحقيق السلام بالبلاد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)