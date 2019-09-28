مدرب المريخ مهدد بعدم السفر إلى المغرب

تردد أن مدرب المريخ اَيت عبد الملك مهدد بعدم السفر إلى المغرب مع بعثة الفريق التي ستغادر فجر غد لمواجهة الوداد المغربي في إياب مباريات البطولة العربية للأندية يوم الخميس القادم بالدار البيضاء بعد تهديدات المدير الإداري السابق بالنادي لعدم التزام المجلس بسداد ما عليه من التزام مادي .

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وبحسب صحيفة الانتباهة كان الإداري عماد ابوطيف سبق و أن استخرج تأشيرة الدخول الخاصة بالمدرب من شركة تتبع له كما سدد جزءاً من مبلغ حكام جولة الذهاب أمام الوداد التي أقيمت بالقلعة الحمراء نهاية الشهر الماضي ولم يسدد له المجلس المبلغ ويذكر أن أبوطيف الضامن لتأشيرة المدرب قد شدد على استرداد المبلغ الذي استدانه من أحد أصدقائه ولم يرده له المجلس وهدد بعدم السماح للمدرب بالسفر ما لم يتسلم المبلغ بعد أن أخلف أمين المال الصادق مادبو وعده له القاضي بدفع المديونية من دخل المباراة الأولى للمريخ مع الوداد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)