رئيس هيئة انتخابات تونس يجدد دعوته للإفراج عن "القروي"

جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، دعوته للإفراج عن رجل الأعمال نبيل القروي للمشاركة في حملته الانتخابية.

وأوضح "بفون"، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن 13 أكتوبر هو الموعد المبدئي لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس.

ويذكر أن طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، بالإفراج عن المرشح نبيل القروي، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام قيس سعيّد، بعد أيام.

وأكد بفون في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، أن "الهيئة في قلق بسبب وجوده في حال الإيقاف".

وأوضح أن دستور تونس أوكل للهيئة المستقلة "ضمان حق الاقتراع والترشح، وما يعني ذلك من تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية".

وتابع: "ذاهبون إلى مرحلة ثانية (من الانتخابات)، فيها مرشحان فقط، وبالتالي تطرح فيها مسألة تكافؤ الفرص بشكل شدة (...) المطلوب الإفراج عن القروي، لكننا نحترم استقلالية القضاء في تونس".

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ومن جهة أخرى، قال بفون إن الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين الخاسرين لن تغير نتائج هذه الانتخابات، مؤكدا أن "الرد على الطعون رهين قرارات المحكمة الإدارية، لكن حسب اطلاع الهيئة ستقبى الحال على ما هي عليه".

وكان 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تقدموا، الخميس، بطعون على نتائج الجولة الأولى إلى المحكمة الإدارية في البلاد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، قرارها بشأن الرد على هذه الطعون.

وتأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيّد، الذي نال 18.4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال القابع في السجن حاليا نبيل القروي على 15.58 بالمئة.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري، لكن في حال وافقت المحكمة على قبول الطعون في الانتخابات، فقد يتم إرجاء الجولة الثانية حتى 13 أكتوبر المقبل، وهو أمر يستبعده بفون.