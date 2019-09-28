مقتل 30 فلسطينياً بـ "فوضى السلاح" خلال 2019

وأضاف المركز، أن "على النيابة اتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه".
وتسود حالة من فوضى استخدام السلاح في قطاع غزة، وهو ما يؤدي لاستخدامه خلال الشجارات العائلية، أو حتى خلال المناسبات ما يسفر عن سقوط أعداد من القتلى والمصابين.
وشهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة بين عائلتين كبيرتين، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة آخرين بينهم مصابون بحالة خطرة، فيما تحاول الأجهزة الأمنية في غزة السيطرة على الموقف.
وأدى هذا الشجار، إلى تعطيل الدراسة صباح يوم السبت، في عدد من المدارس، بالإضافة إلى عيادة صحية خوفاً من تصاعد الشجار، وحرصاً على حياة الطلاب والعاملين.
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