30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مراسم وداع شيراك

أعلن 30 رئيس دولة وحكومة في العالم حتى الآن، حضور مراسم وداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بعد غد الإثنين.

وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من بين الذين يتوقع حضورهم.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عزمهما حضور مراسم وداع شيراك الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

ويتوقع أيضا أن يحضر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، حسب الإليزيه.

وكان شيراك دافع عن شرودر في 2003، في موقفه ضد خطط الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش فيما يتعلق بغزو العراق، وسيكون يوم الإثنين حداد وطني في فرنسا.

ويتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والرئيس السابق فرانسوا أولاند والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مراسم الوداع.