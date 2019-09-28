30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مراسم وداع شيراك

وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من بين الذين يتوقع حضورهم.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عزمهما حضور مراسم وداع شيراك الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.
ويتوقع أيضا أن يحضر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، حسب الإليزيه.
وكان شيراك دافع عن شرودر في 2003، في موقفه ضد خطط الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش فيما يتعلق بغزو العراق، وسيكون يوم الإثنين حداد وطني في فرنسا.
ويتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والرئيس السابق فرانسوا أولاند والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مراسم الوداع.
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