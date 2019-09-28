وزير الاقتصاد البرازيلي: نتوقع نموا 2% في بلادنا العام المقبل

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس إنه يتوقع نموا في بلاده بنسبة 2% العام المقبل. وأضاف جويديس إن هذه النسبة المتوقعة تصل إلى ضعف نسبة النمو للعام الجاري التي يتوقع أن تصل إلى أقل من 1% بنهاية العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال: "سيكون العام المقبل أفضل من 2019، لكنه لن يظل ينمو عند مستويات 5ر3%".

وأوضح أنه سيتم إلغاء ضريبة على المعاملات المالية لا تحظى بتأييد في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تقييم البدائل.

وقال إن معدل البطالة سيظل يشهد تراجعا.

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