مقتل 3 بينهم سياسي معارض في انفجار بإقليم بلوخستان الباكستاني

وأضاف قائد الشرطة بالمنطقة محمد بشير أن مولانا محمد حنيف نائب الأمين العام لحزب (جمعية علماء الإسلام - فضل) من بين من قتلوا في بلدة خامان التي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع أفغانستان.
وقالت الشرطة لـ"رويترز" أن مهاجمين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع في دراجة نارية أمام مركز للأعمال وفجروها عندما غادر حنيف المبنى.
وقال محمد إقبال الضابط الكبير بالشرطة "مولانا محمد حنيف كان الهدف لانفجار القنبلة".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص كما ألحق أضرارا بالمباني والمتاجر القريبة.
ويعارض حنيف حكومة رئيس وزراء باكستان عمران خان وكان يعتزم تنظيم مسيرة مناهضة له الشهر المقبل.
والهجمات شائعة في بلوخستان التي تشهد تمردا منذ عقود والتي زادت فيها الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية الأساسية من الصين ودول أخرى من بينها السعودية.
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