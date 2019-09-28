"وكالة الطاقة" ترهن خفض تقديرات الطلب على النمو العالمى للاقتصاد

قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2019 و2020 إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.

وحسب "رويترز"، خفضت الوكالة، التي مقرها باريس في أغسطس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، في الوقت، الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، ما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وأوضح بيرول، على هامش منتدى في سيئول: "سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذا وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما يخفض توقعات الطلب على النفط".

وأضاف أن النمو الاقتصادي الصيني، الذي انخفض لأدنى مستوى في نحو 30 عامًا، قد يعني أيضًا أنه سيكون هناك بعض المراجعات، إذ إن بكين "محرك لنمو الطلب".

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهي أضعف وتيرة في 27 عامًا على الأقل، مدفوعًا بطلب أضعف في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكر رئيس وكالة الطاقة: "لكن في الوقت نفسه، لا يجب أن ننسى أن أسعار النفط المنخفضة أيضًا تفرض ضغوطًا صعودية على الطلب". ويحوم خام القياس العالمي برنت حول 62 دولارًا للبرميل تقريبا، بينما يستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند نحو 56 دولارًا، إذ يتأثر الخامان سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ما قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.

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وردًا على سؤال بشأن الكيفية، التي قد يعزز بها المستوردون الآسيويون أمن الطاقة في ظل زيادة التوترات في الشرق الأوسط، أكد بيرول أن تنويع واردات النفط والغاز بقدر الإمكان هو السبيل للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية.

وقال بيرول: "على الأخص للغاز الطبيعي، هذا وقت مثمر ً للتنويع. المشترون في مركز أكثر قوة.. بالتأكيد هذا هو وقت إبرام عقود جديدة وبأسعار جيدة.. المنافسة حاليًا ليست بين المشترين، بل بين البائعين".

وحسب رئيس وكالة الطاقة الدولية، فإن استثمارات الغاز الطبيعي المسال بلغت مستوى قياسيًا عند 50 مليار دولار في 2019 مدفوعة بالولايات المتحدة وكندا.