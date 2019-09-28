"اورانج مصر" راعيًا رسميًا لـ Esports summit 2019

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لـ Esports summit 2019 أكبر حدث للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، والذي تم إطلاقه في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري في The Field بحي المعادي في القاهرة.

وتأتي رعاية "اورنچ مصر" للحدث في ظل حرصها الدائم على دعم ومساندة كل الفعاليات، التي تهم الشباب المصري، وتلبي شغفه واحتياجاته.

وتم استقبال أكثر من 8 آلاف شاب يوميًا من اللاعبين "الجيمرز" على مدار الحدث.

وتواجدت "اورنچ مصر" في الحدث عبر فعاليات جانبية ومسابقات، كشفت خلالها عن أحدث عروضها؛ للاستفادة من سرعات الإنترنت الهائلة، التي تقدمها والتي يستفيد منها محبي الألعاب الإلكترونية.

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ووفر Esports Summit فرصة كبيرة لكل المهتمين والمحترفين في الألعاب الإلكترونية في مصر، من خوض تجربة ممتعة؛ للمنافسة والفوز بجوائز ضخمة، فضلًا عن مسابقات يتأهل الفائز منها إلى بطولات عالمية خارج مصر.

وتضمن الحدث مسابقات في الألعاب القتالية والرياضية مثل PUBG وFortnite وApex Legends وNaruto وFIFA.

وبهذه المناسبة، عبرت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والإعلان في شركة "اورنچ مصر" عن سعادتها برعاية "اورنچ" للحدث، موضحة أن الشركة تحرص دائمًا على التواجد في كل الأحداث التي تهم الشباب، خاصة أن قطاع كبير من الشباب المصري شغوف جدًا بالألعاب الإلكترونية، وبقولها "ونحن هنا لمساندة حدث ضخم يجمعهم سويا لمشاركة المتعة وخوض تجربة مثيرة، فالألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة ضخمة، ويتم تنظيم بطولات عالمية فيها، فالأمر لم يعد مجرد لعبة".