"النقد الدولي" يكشف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030

قال ديفيد ليبتون مدير عام صندوق النقد الدولي عن خطة التنمية المستدامة 2030، إن الهدف الأساسي للخطة المساعدة على خلق عالم خال من الفقر والحرمان، ليس فقط للبلدان النامية وإنما للجميع.

و أضاف أنه على مدار الثلاثة عقود الماضية، انخفضت وفيات الأطفال إلى النصف، وتم انتشال أكثر من مليار نسمة من براثن الفقر المدقع.

و أكد على أن هذه الانجازات توضح إلى أي مدى يمكن أن تكون الجهود التنموية قوية، وخاصة في سياق الاندماج العالمي،لكن ما يتعين القيام به أكثر من ذلك بكثير، ويتطلب هذا، بالنسبة لكثير من البلدان، زيادة كبيرة في الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أشار إلى أنه في مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية ذات الأولوية، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البلدان النامية ذات الدخل المنخفض ستحتاج إلى إنفاق إضافي كل عام، يصل إلى نصف تريليون دولار أمريكي في عام 2030 – أي حوالي 15% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع (في 2030).

و لفت إلى أن التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،يبدأ عن طريق تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي،وزيادة الايرادات العامةو تنفيذ خطط أكثر فعالية، كما أنه في كثير من البلدان، هناك حيز أيضا لتكثيف مكافحة الفساد وخلق بيئة أكثر إيجابية لممارسة الأعمال حتى يقوم القطاع الخاص بدوره، ويتضمن هذا اعتماد أطر تنظيمية وقانونية مواتية للاستثمار.

وقال إن الصندوق يواصل العمل مع المنظمات الدولية الأخرى لتحقيق المطالب المتزايدة في مجال تنمية القدرات لدعم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، ففيما يتعلق بتعبئة الإيرادات، على سبيل المثال، كثفنا دعمنا بنسبة تكاد تصل إلى 50% على مدار الثلاثة أعوام الماضية فقط.

