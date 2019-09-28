الكاف يحذر جماهير الهلال

طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من الاتحاد السوداني لكرة القدم ، الالتزام بمعايير المباريات الدولية في مباراة الهلال وأنيمبا النيجيري التي تقام مساء غد الأحد بالجوهرة الزرقاء،في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا مع وضع ضوابط صارمة للمباراة،

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وبحسب صحيفة اَخرلحظة ذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباريات الهلال في الفترة الأخيرة من خروج بعض جماهيره عن السلوك الرياضي،الأمر الذي جعل اللجنة المنظمة للمباراة في اجتماعها أمس تقرر تسليم استاد الهلال بالكامل للسلطات الأمنية من العاشرة من صباح الأحد،و سيخضع الجمهور للتفتيش الشخصي عند مداخل الأستاد وغير مسموح بحمل الألعاب النارية أو الشماريخ،واستخدامها وإشعال النار في الصحف والأوراق أوقذف قارورات المياه داخل الملعب.

وعلى الجمهور اتباع إرشادات الأجهزة الأمنية وأي تجاوز لهذه الضوابط يعرض النادي لعقوبات قاسية من الكاف تصل إلي غرامات مالية كبيرة أو قيام المباريات دون جمهور أو نقلها خارج السودان،وستفتح الأبواب عند الرابعة عصراً وتقفل البوابة الرئيسية عند السابعة مساءاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)