حمدوك يناقش مكافحة تمويل الإرهاب مع مسؤولة أمريكية

التقى رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك الخميس في نيويورك بوكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الطرفين ناقشاً سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية.

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وأكد الاجتماع على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وأضافت الوكالة أن الجانب الأميركي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن سيث إنجر نفى بحسب (سودان تربيون) تقديم المسؤولة الأميركية أي وعود في هذا الخصوص وذكر أن الاجتماع ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع “تتطلع وزارة الخزانة إلى العمل مع السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستعمل أيضا مع السودان على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”. وشدد أن ماندلكر لم تقدم أي “وعد” يتعلق بإزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار هو من سلطة وزارة الخارجية الأميركية. وتضع الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993، ورغم أن الإدارة الأميركية الحالية قررت خلال أكتوبر 2017 إنهاء عقوبات اقتصادية قاسية على هذا البلد، إلا أنها لا زالت تصر على إبقائه في اللائحة السوداء. وكان ملف مكافحة الإرهاب ضمن المسارات التي جرى التفاوض حولها بين واشنطن والخرطوم خلال الحوار الذي أفضى إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي أن واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، وتحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان. ودعت عدة دول منها فرنسا، ألمانيا، مصر، قطر، موريتانيا والسعودية إلى رفع السودان من قائمة الإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)