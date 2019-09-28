الصناعة تأجيل قيام مؤتمر الصمغ العربي

أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن تأجيل قيام مؤتمر الصمغ العربي المقرر عقده فى أكتوبر بالخرطوم ليعقد في موعد يحدد لاحقاً فيما بعد نسبة للظروف التي مر بها السودان والتي أدت إلى تشكيل الأجهزة السيادية والتنفيذية مؤخراً بالدولة ولمزيد من إحكام الترتيبات والتنسيق بصورة أفضل.

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وأشار في تعميم (صحفى) بحسب سونا – إلى أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع وزارة الخارجية في التواصل مع الشركاء الرئيسيين للمؤتمر ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد والشركاء من المنظمات والاتحاد الافريقي والدول المنتجة و المستهلكين لسلعة الصمغ العربي لافادتهم بالتأجيل المؤقت لقيام المؤتمر والاتفاق معهم على المواعيد الجديدة خلال هذا العام . ولفت الوزير الانتباه إلى تشكيل لجنة جديدة تضم كافة أصحاب المصلحة والمعنيين وستعمل هذه اللجنة على مواصلة الجهود التى بذلتها اللجنة السابقة والبناء على ما تم انجازه.

وأكد الوزير أهمية قيام المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم لتطوير إنتاج سلعة الصمغ بالسودان كمحور من محاور التنمية المستدامة وللقضاء على مكافحة الفقر والتصحر من خلال الاهتمام بمصلحة المنتجين وزيادة القدرة التنافسية للسلعة من خلال ايجاد نوافذ جديدة للتسويق العالمي على اشراك العلماء الوطنيين لبلورة الرؤى والأفكار في جلب تكنلوجيا جديدة وجذب مستثمرين جدد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)