أحكام رادعة في مواجهة أجنبي وإبعاده

التاريخ: 28-سبتمبر-2019 فى : حوادث 30 مشاهدة أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي معاوية محمد عبد الله حكماً على مدان وهو إثيوبي الجنسية بالاتجار بالأسلحه بالسجن عشر سنوات وذلك لمخالفته للمواد(9/19/26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات والغرامة (50) ألف جنيه، في حالة عدم الدفع السجن عاماً ومصادرة الأسلحة لصالح حكومة السودان وبعد انقضاء العقوبة يتم إبعاده وتشير تفاصيل البلاغ المدون أبلغ الشاكي قسم شرطة سوبا بإنه ضبط تانكر وقود بلوحات إثيوبية على متنه عدد (195) مسدساً، مخبأة داخل التانكر كما تم القبض على المتهم مختبئاً بداخله و فصل الاتهام في مواجهة المتهمين الثاني والثالث وذلك لهروبهما وعند استجوابه بواسطة مترجم أنكر التهمة الموجهة إليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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