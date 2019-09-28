الجمارك تضبط حبوب مخدرة وتحبط تهريب ذهب وعملات أجنبية بمطار الخرطوم

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية كانت في طريقها إلى خارج البلاد، وإحباط عملية تهريب كيلو ونصف جرام ذهب وذلك عبر ورديات المغادرة المختلفة بإدارة جمارك مطار الخرطوم، وضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في طريقها إلى داخل البلاد.

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وفي تصريح بحسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) أوضح العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم عضو اللجنة الأمنية بالمطار أن الضبطيات عند المغادرة عبارة عن (345500) ريال سعودي، (43700) دولار امريكي،(20.200) ريال قطري، (1740) درهم اماراتي، (15500) يورو، (5120) استرليني، مشيراً إلى إحباط محاولة تهريب نوعية لكيلو ونصف ذهب تعادل (1500) جرام.

وتمكنت ورديات الوصول من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي تقدر بحوالي (196.950) حبة مخدرة، (هلوسة، زهايمر، شلل رعاش) من غير تصاريح الجهات الطبية.

مؤكداً أن إدارة جمارك مطار الخرطوم سوف تظل العين الساهرة وتقف بالمرصاد لكافة محاولات التهريب والوقوف في وجه ضعاف النفوس للحفاظ على صحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)