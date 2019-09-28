المريخ يستقبل الفرسان في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

يستضيف المريخ على ملعبه بأم درمان عند السابعة من مساء اليوم الأهلي الخرطوم في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز في نسخته الخامسة و العشرين ، وكان الأحمر قد استهل رحلة الدفاع عن اللقب بانتصار ثمين على الأهلي مروي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليضع ثلاث نقاط في رصيده بعدها غاب المريخ عن المنافسة نسبة لتأجيل مبارياته أمام حي العرب وهلال الفاشر في الجولتين الثانية والثالثة وبحسب صحيفة المجهر بواسطة لجنة المسابقات نظراً لمشاركة المريخ في البطولة العربية،و بحسب صحيفة المجهر.

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و في المقابل يدخل الأهلي المباراة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل أمام هلال الفاشر بدون أهداف في الأسبوع الثاني بعد أن تقبل الفرسان الخسارة أمام مضيفه حي العرب بورتسودان في الجولة الأولى، واحتجب الأهلي عن الظهور في الأسبوع الثالث وكان في الراحة ويقود الأهلي الخرطوم الخبير “برهان تية” الذي يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية واستعادة التوازن مبكراً و المنافسة بقوة على المراكز الأمامية في ترتيب الأندية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)