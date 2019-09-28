السيادي يتخذ قراراً بسحب جميع “العسكريين”

أكدت مصادر متطابقة بحسب (التيار) أمس الجمعة، أن المجلس السيادي قرر سحب الولاة العسكريين من جميع الولايات، إلا أنه تم إرجاء الإعلان عن ذلك مؤقتًا.
وأرجعت المصادر قرار تأجيل الإعلان عن قرار سحب الولاة العسكريين إلى وجود رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك خارج البلاد؛ حيث يشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي تصريحات بحسب ”التيار “، أوضحت المصادر أن المجلس السيادي ناقش قضية الولاة بشكل تفصيلي، واتخذ قراراً بسحب جميع “العسكريين” منهم.
وأشارت إلى أنه سيتم سحب الولاة العسكريين حتى من الولايات ذات الخصوصية الأمنية وإفساح المجال لقيادات مدنية. وعقد المجلس السيادي، اجتماعه الدوري في نيالا عاصمة ولاية جنوب دافور، في محاولة لاحتواء اضطرابات شهدتها المدنية بعد احتجاجات طلابية ضد نقص الخبز.
وشهدت مدينة نيالا احتجاجات طلابية ضد أزمة نقص الخبز التي طرأت بالتزامن مع بداية العام الدراسي في الولاية، وسط مطالبات طلابية بإقالة حاكم الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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