بالفيديو : الأفلام السودانية “ستموت في العشرين” و “الحديث عن الأشجار” تعود إلى منصات التتويج بجوائز عالمية جديدة

عاد الفيلم السوداني إلى منصات التتويج من جديد في المهرجانات السينمائية، بعد أن حصد فيلمان لمخرجين سودانيين الجائزة الأولى بمهرجان الجونة في مسابقتي الأفلام الروائية الطولية، والأفلام الوثائقية الطويلة.

وفي ختام الدورة الثالثة للمهرجان مساء الجمعة فاز فيلم (ستموت في العشرين) للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطولية. الفيلم مأخوذ عن قصة بعنوان (النوم عند قدمي الجبل) للكاتب حمور زيادة، وفاز مخرجه في وقت سابق من هذا الشهر بجائزة “أسد المستقبل” من مهرجان البندقية. وذهبت النجمة الفضية بالمسابقة للفيلم البولندي (عيد القربان)، بينما ذهبت النجمة البرونزية للفيلم المغربي (آدم) إخراج مريم توزاني. Advertisements وأقيم حفل ختام مهرجان الجونة بمسرح المارينا في مدينة الجونة السياحية، المطلة على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما. وكانت مفاجأة الحفل حضور الممثل الأميركي ستيفن سيغال.

وبحسب سكاي نيوز عربية في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسم الباري بالنجمة الذهبية فيما ذهبت النجمة الفضية للفيلم الجزائري (143 طريق الصحراء) للمخرج حسان فرحاني، وجاءت النجمة البرونزية من نصيب الفيلم الأفغاني (مدينة في الريح) للمخرج أبوزار أميني.

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