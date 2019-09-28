منازل قيادات في الحرية والتغيير تتعرض للهجوم بـ “الملتوف”

اتهم حزب المؤتمر السوداني عناصر الثورة المضادة وفلول النظام السابق، بالتورط في حادثة مهاجمة منازل 3 قيادات بقوى الحرية والتغيير، بالقنابل الحارقة “الملتوف”، من بينهم رئيس الحزب بولاية الخرطوم وذلك في يوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الحالي.

وأكد الحزب في بيان صدر على صفحته بالفيسبوك اليوم “السبت” باستكمال أهداف الثورة، والسعي لتقديم الجناة في الحادثة إلى المحاكمة.

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وبحسب بيان الحزب فإن منازل قادة الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان رئيس حزب المؤتمر السوداني ، ومحمد حسن سيد القيادي بتجمع المهنيين، واسماعيل حسن اسماعيل عضو لجنة المقاومة بالكلاكلة القبة شمال، ونهال عمر، قد تعرضت للهجوم بواسطة القنابل الحارقة ليل الجمعة.

وأدان بيان صادر عن الحزب الهجوم، محاولات الانقضاض على الثورة ووصفها بالصبيانية والجبانة.

وقال: “نؤكد أن هذه الهجمات الصبيانية لن تخيفنا أو تجعلنا نتراجع من منتصف الطريق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)