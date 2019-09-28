قناة طيبة الفضائية تنفي صلتها بالمخلوع “البشير”

جزم مدير الشؤون القانونية بقناة طيبة بعدم وجود أي علاقة للرئيس المخلوع البشير بالقناة.

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وقال عند مثوله شاهداً للدفاع عن المخلوع بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي أمام محكمة خاصة اليوم إن القناة استلمت مبلغ (100) الف يورو كدعم مالي تبرعاً من الرئيس بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر العام الماضي، وتم تحرير إيصال باستلام المبلغ من الإدارة المالية وتسليمه لمندوب الرئيس.

وقال الشاهد إن عبدالحي يوسف عضو في القناة، وأن القناة لديها مديرين هما “صلاح الدين النور وماهر سالم”، نافياً معرفته بملاك الأسهم فى القناة، وقال “ماعندي علاقة”، وأكد بحسب اليوم التالي – أنه لا يعلم الشخص الذي استلم المبلغ ولا يعلم إن كان قد تسلم المبلغ نقداً أو شيك، مؤكداً أن أوجه صرف المبلغ لدى الإدارة المالية، و أشار إلى أن للقناة علاقة أكيدة بالأقمار الصناعية لاعتبارات البث مؤكداً أن الدعم كان للأقمار الصناعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)