إلغاء استمارة بيانات وصول ومغادرة المسافرين بجميع مطارات السودان

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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أصدر الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشائر مدير عام قوات الشرطة قراراً ألغى بموجبه استمارة الوصول والمغادرة للمسافرين.
وقال الفريق أول بشائر في تصريح بحسب اليوم التالي نقلاً عن المكتب الصحفي للشرطة إن القرار يأتي في سياق سياسة رئاسة الشرطة في تطوير وتحديث المعلومات والخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور حيث تم وقف العمل باستمارة بيانات الوصول والمغادرة للمسافرين والاستعاضة عنها باجراءات المسح الضوئي لبيانات الجواز الإلكتروني للمسافرين من أجل تبسيط وتسهيل حركة التنقل والسفر، بجانب ضبط حركة المسافرين وفق القوانين واللوائح الهجرية المنظمة، مضيفاً أن الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتدابير الفنية التي تقوم بها الإدارات المختلفة في الشرطة والرامية إلى تحديث وتطوير المعاملات والخدمات التي تقدم للجمهور والاستفادة من التطور التقني وذلك وفق المعايير الدولية، وستشهد الفترة القريبة القادمة مزيداً من التحديث بما في ذلك البوابة الإلكترونية التي تعمل بها المؤسسات النظيرة في دول العالم بالمطارات والموانئ.
يذكر أن القرار وجد ارتياحاً لدى المسافرين عبر مطار الخرطوم الدولي والذي يعتبر المحطة الأولى لإنفاذ القرار ومن ثم تعميمه على كافة المطارات والموانئ البحرية والبرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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