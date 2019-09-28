بالفيديو : بماذا فاجأ “حمدوك” المتظاهرين أمام الأمم المتحدة وهم يطالبون بتسليم “البشير” للجنائية

فاجأ رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حشود من الجماهير التى تظاهرت بنيويورك خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وهتف المتظاهرون بحسب مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة تسليم الرئيس المعزول البشير للجنائية الدولية علاوة على تحقيق مطالب المدنية ، رافعين أصواتهم أمام رئيس الوزراء بشعار الثورة مدنية حرية سلام وعدالة .
المفاجأة كانت حاضرة حينما نزل رئيس الوزراء لصفوف المحتجين مصافحاً عدداً كبيراً منهم يداً بيد وسط هتافات داوية.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد دافع في كلمة القاها بالأمم المتحدة حول برءاة ساحة الشعب السوداني من الإرهاب وقال لم يكن راعياً أو داعماً للارهاب وقطع بأن نظام المخلوع عمر البشير الذي انتفض وثار عليه الشعب حتى خلعه هو من كان داعماً للإرهاب.
وقال حمدوك إن ثورة الشعب السوداني المجيدة طوت صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والاقليمية التي أورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لايزال أبرزها وجود أسم السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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