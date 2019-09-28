الأزرق يختتم تحضيراته لمنازلة انيمبا النيجيري في جولة الحسم

يؤدي فريق الهلال مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء تأهباً لمواجهة انيمبا النيجيري مساء غد الأحد لحساب جولة الاياب لدور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويعمل الجنرال “صلاح أحمد اَدم ” المدير الفني للهلال على وضع اللسمات الختامية وتوزيع المهام على اللاعبين وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي سيظهر بها الأزرق في المباراة الأفريقية من أجل تحقيق انتصار يضمن عبور الهلال لدوري المجموعات .

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وبحسب صحيفة المجهر كان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق بفندق الجوهرة الزرقاء عقب المران الرئيسي أمس الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)