والي ولاية يشتكي من الإستفزازات ويطالب بإنهاء تكليف الولاة

أكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور أن زيارة أعضاء المجلس السيادي للولاية حققت مكاسب وبشريات كبيرة للولاية تمثلت في زيادة السلع من الدقيق والوقود.

وقال هاشم في تصريحات صحفية أمس بنيالا، إن الولاية يقطنها (4) ملايين شخص وحصتها من الدقيق في اليوم ألفا جوال، وأضاف: “بالحسابات كدة كل 5 أشخاص في رغيفتين في اليوم”.

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وطالب هاشم بضرورة إنهاء تكليف الولاة والعودة إلى وحداتهم، مطالباً باستكمال سلطات الفترة الانتقالية بتكوين حكومات مدنية بولاة مدنيين. وقال الوالي: “الولاية مأزومة ونعمل في ظروف صعبة جداً ونتعرض لاستفزازات ومضايقات كبيرة ونحس بأن عملنا غير مقدر من شركائنا”، ووصف حضور أعضاء المجلس السيادي للولاية بأنه مثل دعماً كبيراً له لما وجده من استفزاز ومضايقات.

وكشف هاشم بحسب صحيفة السوداني – عن أن إجراءات تقنين العربات البوكو حرام ستكتمل خلال أسبوعين، وأكد أن الحدود المفتوحة يتم عبرها تهريب السلاح، والبشر، والمخدرات والسلع الغذائية الاستراتيجية. وكشف هاشم عن تلقيهم وعوداً من المجلس السيادي بدعم القوات النظامية بإمكانات كبيرة لتأمين الحدود والعودة الطوعية والتعدين والموسم الزراعي والفصل بين النزاعات القبلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)