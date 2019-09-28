رئيس الوزراء من نيويورك: السودان لا يشكل تهديداً لأحد

شدد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك على أن بقاء السودان في القائمة السوداء يعطل تحقيق جميع أهداف التحول المنشود في البلاد، وقال: “إن السودان حالياً لا يُشكل تهديداً لأحد ومُنفتح على جميع دول العالم”.

وأكد أن حكومته تسعى لتحقيق سياسية خارجية متوازنة تُراعي مصالح السودان في المقام الأول وعدم التدخل في شؤون الغير.

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وأوضح حمدوك في جلسة خاصة عن الأوضاع بالسودان، أن عملية السلام في البلاد معقدة جداً، وتعهد بخلق أكثر من مسار للتفاوض، وقال إنهم يتوقعون دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي في هذا الشأن لتحقيق تطلعات السودانيين، ونوه إلى أنه من أكبر التحديات تشكيل مشروع قومي اجتماعي وسياسي في البلاد.

وبشأن الأوضاع الاقتصادية، شدد حمدوك على أنها تحتاج إلى دعم كبير من المجتمع الدولي، ورهن ذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: “لا أريد أن أرسم صورة وردية والواقع الحالي بعيد كل البعد عن ذلك”.

وشدد على أن حكومته تحتاج إلى الدعم الاقتصادي واستعادة أموال البلاد المنهوبة بالخارج، وقال: “عندما نصل إلى سلام نتوقع تمويلاً مالياً من المجتمع الدولي يُحقق أولويات السلام والمرحلة الانتقالية”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه.

وقال غوتيريش: “على المجتمع الدولي رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه”، وأكد أن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان ينعم بالازدهار والرفاهية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)