تجمع المهنيين يطالب بإبعاد منسوبي الأمن من الوزارات

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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رحب تجمع المهنيين بقرار وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بإنهاء انتداب ممثلين لجهاز الأمن من وزارتها.
وطالب تجمع المهنيين جميع الوزراء بإبعاد منسوبي الأجهزة الأمنية من الوزارات المدنية.
وشدد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الرشيد سعيد في ندوة لجنة المعلمين بضاحية حي النزهة على ضرورة تنقية المؤسسات الإعلامية من ذهنية وخطاب النظام السابق. ودعا سعيد وزير الإعلام لأن يجعل من التلفزيون مؤسسة إعلامية تعبر عن كل السودانيين لا أن يحتكرها أفراد ومنسوبو النظام السابق.
من جانبه شدد رئيس لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم، سعيد الأمين، بحسب صحيفة السوداني – على أن إدارات وزارة التربية وإدارات معظم المدارس ما زال يسيطر عليها المؤتمر الوطني. وكشف سعيد عن إجراء استطلاع ظهر خلاله تنصّل كل منسوبي وشاغلي المناصب العليا من حزب المؤتمر الوطني من انتمائهم له، وردد رئيس معلمي محلية الخرطوم ساخراً: “لم يخجلوا من نفي انتمائهم رغم علمنا به”، وأشار إلى تعيين لجنة لهيكلة الوزارة من قبل وزير التربية، لافتاً إلى تقديمهم أطروحات حول الهيكلة وتطوير العملية التعليمية، فيما نقل رفض المعلمين لإجازة السبت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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