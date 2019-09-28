أهم 10 حقائق عن التأشيرة السياحية للسعودية

التاريخ: 28-سبتمبر-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة مع إقرار السعودية الجمعة ضوابط إصدار التأشيرات السياحية لنحو 49 دولة بهدف تنويع اقتصاد المملكة، يتطلع الكثيرون إلى زيارة المملكة. وبحس العربية نت هذه أهم 10 حقائق عن التأشيرة السياحية 1. قيمتها 440 ريالاً 2. تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول 3. يستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة 4. مدة صلاحيتها عام واحد Advertisements 5. تمنح لمن بلغ الـ18 عاماً ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك 6. الديانة غير مشروطة 7. لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة 8. فترة الإقامة 90 يوماً خلال السنة الواحدة 9. دخول السعودية عبر 6 منافذ رئيسية 10. توجد 3 طرق للحصول عليها الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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