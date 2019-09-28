أفادت صحيفة Popular Mechanics الأمريكية بأن السلاح الصوتي يستخدم موجات مركزة لصوت التردد المنخفض تتسبب بإزعاج شديد واهتزازات في طبلة الأذن ومقلة العين والمعدة والكبد والدماغ.
ويعمل المدفع بالغاز الخامل. ويقوم مبدأ عمله على أن جسيمات الغاز تتذبذب عند تسخين الغاز، ما يؤدي إلى إطلاق صوت عميق مزعج مطرد النغم.
وهناك ميزة هامة أخرى يتصف بها السلاح وهي صغر أبعاده، حيث باستطاعة رجل واحد التحكم فيه، مع العلم أن أجهزة ذات وظيفة مماثلة كانت تنصب سابقا في العربات أو الناقلات.
وقالت الصحيفة إن الجيش والشرطة الصينيين سيزودان قريبا بهذا السلاح الفعال.
كانت هذه تفاصيل خبر الصينيون يصممون مدفعا صوتيا يعمل بالغاز الخامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.