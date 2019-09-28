لوحة سيارة تباع بـ36 ألف دولار في مزاد بالإمارات

وبيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الإماراتالداخلية المصرية تعلن عن لوحة سيارة مميزة بسعر خيالي وتمت الصفقة خلال المزاد العلني للوحات المركبات الذي تنظمه "هيئة الطرق والمواصلات في دبي".
وتعرف لوحات السيارات التي تحمل أرقاما مميزة إقبالا كبيرا من عشاق السيارات الذين يرون في هذه الرموز علامة على تميزهم.
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