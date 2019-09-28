روسيا تطور درون صغيرة بقدرات فائقة

أعلنت شركة Aeroxo الروسية عن تطويرها نوعا جديدا من الطائرات المُسيرة الصغيرة التي تتمتع بقدرات غير مسبوقة بالنسبة لنظائرها المطروحة في السوق.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخرا إن الخبراء في "آيروكسو" يعملون حاليا على اختبار نماذج تجريبية لدرونات صغيرة تدعى ERA-300، ستكون من بين أفضل الدرونات الصغيرة في العالم.

وأوضح المدير العام للشركة، إلدار رازروييف، أن هذه الدرونات ستزود بمحركات كهربائية صديقة للبيئة و4 مراوح صغيرة، وستكون قادرة على نقل حمولات يصل وزنها إلى 80 كلغ لمسافات تصل إلى 270 كلم، بسرعة 150 كلم ساعة، دون الحاجة إلى شحن البطارية.

وأشار إلى أن هذا النوع من الطائرات سيحدث ثورة في عالم الطيران، ومن المفترض أن تحل درونات ERA-300 الجديدة محل المروحيات الصغيرة لنقل وتوصيل البضائع، وتستخدم لتوصيل البريد، ونقل المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى بسرعة كبيرة، وفي أماكن تعجز سيارت الإسعاف عن الوصول إليها أحيانا.