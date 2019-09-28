لوكلير يسير على خطى شوماخر وينطلق من الصدارة للمرة الرابعة على التوالي

بات شارل لوكلير أول سائق في فيراري منذ مايكل شوماخر ينطلق من مركز أول المنطلقين أربع مرات متتالية بعدما تفوق على الجميع في التجارب التأهيلية لجائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات

فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.

وانضم لويس هاميلتون متصدر البطولة إلى السائق القادم من موناكو، الذي كان بعمر ثلاث سنوات عندما انطلق شوماخر من المقدمة أربع مرات متتالية في 2000، في الصف الأول إذ فشل مرسيدس في مجاراة

سرعة فيراري على مدار لفة سريعة.

وتفوق لوكلير البالغ عمره 21 عاما على زميله سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات للمرة التاسعة على التوالي في التجارب التأهيلية لكنه لن يشعر بالنشوة بعد الانطلاق من المقدمة للمرة السادسة هذا الموسم.

وقال لوكلير بعدما حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و31.628 ثانية "السيارة كانت مذهلة. بالتأكيد من الرائع العودة إلى مركز أول المنطلقين لكن لا أعلم ما إذا كانت الحلبة الأفضل للانطلاق من المقدمة أم لا".

وأضاف السائق الشاب عن تكرار ما فعله شوماخر بطل العالم سبع مرات "بالتأكيد هذا شعور استثنائي لكني لا أريد التفكير في هذه الإحصاءات الآن وأريد التركيز فقط على العمل.

"الطريق ما زال طويلا في الغد، وكنا أقوياء طيلة نهاية الأسبوع ومحاكاة السباق تبدو إيجابي. نبدو في وضع جيد من أجل الغد".

وكان هاميلتون ثالثا خلف ثنائي فيراري بعد المحاولة الأولى في الفترة الأخيرة من التجارب لكن صاحب العدد القياسي في مركز أول المنطلقين ارتقى إلى الصف الأول.

واحتل السائق البريطاني المركز الثاني متأخرا بفارق 0.4 ثانية عن لوكلير لكنه حرم فيراري في السيطرة على الصف الأول بفارق 0.023 ثانية عن فيتل في سباق لم يفز به سوى مرسيدس منذ انطلاقه في 2014.

وقال بطل العالم خمس مرات "كانت تجارب تأهيلية صعبة لأن هذا الثنائي يملك سرعة جنونية في الخطوط المستقيمة.

"هما في مستوى آخر. هل تعلمون ‭'‬إعداد الحفل‭'‬ الذي كنتم تتكلمون عن أننا نملكه؟ فيراري يملك شيئا يفوق ذلك، إعداد الطائرة النفاثة.

"ورغم ذلك قدمت كل ما لدي في النهاية. أنا سعيد لإنجاح ذلك فلم أكن أتوقعه".

وتأهل ماكس فرستابن رابعا مع رد بول لكن السائق الهولندي الشاب سيتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب عقوبة تغيير المحرك وهو ما يعني أن فالتيري بوتاس زميل هاميلتون وأقرب منافسيه على اللقب سينطلق من الصف الثاني.

ويتفوق هاميلتون بفارق 65 نقطة على بوتاس قبل ستة سباقات من النهاية وهو في موقف جيد لتمديد صدارته بالنظر إلى أنه يتقدم بفارق 96 نقطة على لوكلير وفرستابن.

