6 عروض تشارك فى مهرجان المسرح العالمى

وتقدم للدورة 50 عرضًا، وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة في الدورة الجديدة التي تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي.
وتضم قائمة العروض المشاركة كلًا من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بي بريستلي، إخراج إبراهيم أشرف، و"انتظار" المأخوذ عن عرض "في انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس إخراج إسلام تمام، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسي وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدي، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكي إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.
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