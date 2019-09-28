اليوم.. ثانى حلقات الموسم الخامس من "The Voice"

تذاع الحلقة الثانية من الموسم الخامس لـ"The Voice" من مرحلة "الصوت وبس"، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر شبكة قنوات mbc وmbc مصر.

وأعلن أعضاء لجنة التحكيم أن الموسم الخامس من البرنامج يتضمن عدة تعديلات، منها: زر "البلوك" أو "blocked"، حيث يتيح لأحد المدربين الأربعة منع مدرب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتبارزين إلى فريقه، وتضم لجنة التحكيم كلا من: أحلام ومحمد حماقى وراغب علامة وسميرة سعيد.

يذكر أن فرق المدربين هذا الموسم ستضم في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا، عوضًا عن 12، قبيل الانتقال إلى مرحلة "المواجهة"، تتبعها مرحلة تنافسية تسبق الانتقال إلى "الحلبة" تتألف من 3 مشتركين يتم اختيار اثنيْن منهم من قبل النجم، مدرّب الفريق، للتنافس في مرحلة المواجهة.