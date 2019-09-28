ونشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعهما من الحفل، ظهر فيها وهو يساعده في وضع "المايك" أمام هنيدي، معلقا: " الأوبرا إحساس يا خلف"، مستشهدًا بمشهد من فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
وحصل النجم محمد هنيدي، على جائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.
كانت هذه تفاصيل خبر السقا لـ"هنيدي": "الأوبرا إحساس يا خلف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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