السقا لـ"هنيدي": "الأوبرا إحساس يا خلف"

داعب النجم أحمد السقا صديقه النجم محمد هنيدي، بصورة لهما في حفل تكريم الأخير في ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم، أمس الجمعة.

ونشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعهما من الحفل، ظهر فيها وهو يساعده في وضع "المايك" أمام هنيدي، معلقا: " الأوبرا إحساس يا خلف"، مستشهدًا بمشهد من فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وحصل النجم محمد هنيدي، على جائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل ختام الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.