"كله بالحب يهون" أحدث أغانى حسن الجيدة على "أنغامى"

وأعرب "الجيدة" في تصريحات صحفية، اليوم، عن سعادته بطرح "كله بالحب يهون"، وتعاونه لأول مرة مع الشاعر الخليجي فواز، معتبرًا أن هذا التعاون الأقوى فى تاريخ فواز الطويل في تطوير الأغنية الخليجية، مؤكدًا أن الأغنية بها جرعة رومانسية قوية، استغرق العمل عليها لمدة 3 أشهر متواصلة.
وأضاف "الجيدة" بأنه ينشغل حاليًا بتصوير الأغنية كفيديو كليب عقب طرحها على موقع "يوتيوب"، ومن المقرر طرحها كفيديو كليب منتصف شهر أكتوبر المقبل.
"كله بالحب يهون" من كلمات الشاعر الخليجي فواز، وألحان محمد السالمي، وتوزيع جاسم الخاطري، وتدور فكرة الأغنية حول قصة حب حقيقية بين شخصين غير متفاهمين تجمعهما الظروف ويقعان فى قصة حب كبيرة وبسبب فارق الطبقات بينهما تحدث مشاكل.
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