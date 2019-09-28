وعمل زاخاروف مخرجا فنيا من عام 1973 حتى وفاته، وخلال أربعة عقود، نظم أكثر من 40 عرضا في مسرح "لينكوم"، طبقا لما ذكره المسرح.
وكان زاخاروف مشهورا أيضا بالعديد من الأفلام التي أخرجها، ومن أكثرها شهرة "الكراسي الـ12" عام 1976، و"مانشهاوزن" عام 1979.
وأشاد المسرح بأعماله بوصفها "كلاسيكيات السينما السوفيتية"، وأخرج أيضا أكثر من 20 عرضا تليفزيونيا، وحصل على الكثير من الجوائز عن أعماله، وفي عام 2018 تم منحه لقب "بطل العمل للاتحاد الروسي".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج الروسي مارك زاخاروف عن عمر ناهز 85 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.