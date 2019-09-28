وفاة المخرج الروسي مارك زاخاروف عن عمر ناهز 85 عامًا

قال مسرح "لينكوم" في موسكو لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم السبت، إن المخرج الروسي مارك زاخاروف توفي عن عمر ناهز 85 عاما، بعد مرض استمر فترة طويلة.

وعمل زاخاروف مخرجا فنيا من عام 1973 حتى وفاته، وخلال أربعة عقود، نظم أكثر من 40 عرضا في مسرح "لينكوم"، طبقا لما ذكره المسرح.

وكان زاخاروف مشهورا أيضا بالعديد من الأفلام التي أخرجها، ومن أكثرها شهرة "الكراسي الـ12" عام 1976، و"مانشهاوزن" عام 1979.

وأشاد المسرح بأعماله بوصفها "كلاسيكيات السينما السوفيتية"، وأخرج أيضا أكثر من 20 عرضا تليفزيونيا، وحصل على الكثير من الجوائز عن أعماله، وفي عام 2018 تم منحه لقب "بطل العمل للاتحاد الروسي".