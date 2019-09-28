بيلاروسيا: مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

وأكد ماكيه، خلال لقاء مع نظيره السوري وليد المعلم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك)، وفقا لما أورته قناة روسيا اليوم- عزم بلاده الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا من أجل إعادة إعمار البلاد في أسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد بلاده لاستضافة أطفال سوريين للاستجمام في السنة المقبلة أيضا.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري: إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وبيلاروسيا شهدت نموا ونشاطا خلال الفترة الأخيرة.
وكان المعلم قد قام بزيارة إلى (مينسك)، في يوليو الماضي، بحث خلالها مع المسئولين البيلاروسيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.
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