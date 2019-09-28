كما أشاد العثيمين- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بالتبرعات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإسهام في مساعدة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تشيد بتبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار للأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.