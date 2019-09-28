"التعاون الإسلامي" تشيد بتبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار للأونروا

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، بتبرع المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة نيويورك يوم 26 سبتمبر الجاري، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشاد العثيمين- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بالتبرعات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإسهام في مساعدة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

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