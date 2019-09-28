"التعاون الإسلامى" والأمم المتحدة تؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، وأعربا عن تطلعهما لتعزيز آليات التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة، وعبر فيه الجانبان عن الارتياح للعلاقات القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وتطرقت المباحثات إلى العديد من المبادئ والقيم التي تتقاسمها المنظمتان، مثل الحوار والتسامح ومواجهة الكراهية والتطرف والإرهاب، وكذلك المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.