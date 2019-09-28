الخارجية الأمريكية تصدر تحذير سفر إلى تنزانيا بسبب "إيبولا"

وذكرت شبكة "يورونيوز"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت تنزانيا بنشر المعلومات التي لديها حول أعداد الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.
من جانبها، نفت تنزانيا التقارير الزاعمة بوجود حالات مصابة بـ"إيبولا" لديها، إلا أن أمريكا تمارس الضغط على الحكومة التنزانية لإعطاء مزيد من الشفافية والتوضيح حول أمر الحمى المميتة سريعة الانتشار.
وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية التنزانية لم تعلق على تحذير السفر الأمريكي حتى الآن.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن تنزانيا ترفض إعطاء مزيد من التفاصيل حول الحالات المشتبه في إصابتها بـ"إيبولا".
يذكر أن الدول الواقعة في شرق ووسط إفريقيا تعيش في حالة من التأهب القصوى في تخوف من انتشار مرض "إيبولا"، الذي تفشى العام الماضي في الكونغو الديمقراطية وأدى إلى مقتل أكثر من 100ر2 شخص، حيث تفصل بحيرة "تنجانيقا" الحدود بين تنزانيا والكونغو.
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