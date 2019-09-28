جاتلين: غياب بولت يخلق شعورًا غريبًا فى بطولة العالم

قال جاستن جاتلين إن غياب منافسه الأسطورة يوسين بولت عن بطولة العالم لألعاب القوى لأول مرة منذ 16 عامًا يمكن ملاحظته بوضوح في سباق 100 متر، لكنه يفسح المجال أمام سطوع وجوه جديدة.

وقرر بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية في الأوليمبياد والذي قاد جاميكا في عصر ذهبي بسباقات السرعة، الاعتزال بعد بطولة العالم 2017.

وقال الأمريكي جاتلين، المدافع عن اللقب بعد الفوز في أول جولة بتصفيات سباق 100 متر في الدوحة مسجلا 10.06 ثانية: "غياب بولت يخلق شعورا غريبا، وجوده كان يحفزني لتقديم أفضل ما عندي".

وأشار جاتلين إلى أن وجود منافسين أقوياء مثل مواطنه كريستيان كولمان والبريطاني زارنيل هيوز يجعل من الصعب توقع الفائز بذهبية 100 متر.

وتابع: "لم أكن أنشغل بوجود بولت في حارة بجانبي فقط، بل كنت أخشى كل العدائين بالسباق، وهذا هو الأمر المثير في الرياضة".

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وأكد أن غياب التوقعات في سباق 100 متر سيمنح جاذبية أكبر للحدث.

وأضاف: "سترغب في تناول الفشار ومشاهدة السباق وستفكر قبل الرهان على الفائز لأن أي عداء قد يحقق الانتصار".

لكن الكندي أندريه دي جراسي، الذي احتل المركز الثاني خلف جاتلين في التصفيات، قال إن غياب بولت لم يغير أي شيء في السباق.

وأوضح: "يركض الجميع بسرعة، وسيكون السباق جنونيا لذا لا يمكننا التفكير في ذلك (غياب بولت)".