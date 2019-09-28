واصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه علي مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب برامال لين في افتتاح مباريات الجولة السابعة من البريميرليج. سجل هدف ليفربول الوحيد جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 70، وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء مع ليفربول وقدم أداء جيدا. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يواصل صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه على شيفيلد يونايتد بهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.