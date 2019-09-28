بغداد تدين تهديدات السفير الإيراني للأمريكيين في العراق

أدانت عدة مؤسسات حكومية عراقية تهديدات السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي بأن بلاده ستقصف أهدافًا أمريكية في العراق إذا هاجمت واشنطن إيران.

وردًا على تهديدات الدبلوماسي، أكدت وزارة الدفاع العراقية رفضها لتحويل البلاد إلى ساحة معركة.

وقال الدفاع المتحدث باسم وزارة اللواء هاني الخفاجي: "العراق لن يكون قاعدة انطلاق للعدوان على إيران، كما أنها لن تسمح مصالح الولايات المتحدة على أراضيها للخطر"

وقال السفير الإيراني في تصريح صحفي: "أن بلاده قصف القوات الأمريكية في العراق أو أي مكان آخر إذا كانت مستهدفة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة إزالة القوات الأمريكية من العراق وجميع دول المنطقة.

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وأضاف: "سنرد على أي شخص إذا هاجمنا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق. والأمريكيون يتدخلون في شؤون المنطقة وفي شؤون العراق ويجب أن يتوقع الأمريكيون ردًا إذا تسببوا في أي مشكلة إلى إيران ".

ونددت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بتصريحات مسجدي.

وقال عضو اللجنة النائب ظافر العاني لـ "الشرق الأوسط: "لست مندهشًا من أن إيران لديها نية خفية لاستخدام الأراضي العراقية لمصالحها الخاصة. ومع ذلك، فإنني مندهش من عدم اليقين الإيراني الذي يجعل سفيرها يسلم مثل هذا الأمر".

